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Son dakika haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE

28.10.2020 01:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:42
Son dakika haberleri: GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberler... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, ardından sırasıyla Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'in, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas'ın ve Danimarka'nın Ankara...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, ardından sırasıyla Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'in, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in, Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas'ın ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ın Güven Mektubu takdimlerini kabul edecek.

(Ankara/12.30/14.00/14.45/15.00/16.15)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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