Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE
Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.
03.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.30/17.00)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA