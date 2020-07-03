Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/14.30/17.00) Kaynak: AA