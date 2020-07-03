Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE
03.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Haber
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı Haber
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı Haber
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Coşkun Sabah Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Rusya Şiddet Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | GÜNDEM ÖZETİNE - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 03:22:11. #1.15#
title