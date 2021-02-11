Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2021

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına iştirak edecek, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya,...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına iştirak edecek, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Rize/13.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.10)

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Ödül Törenine katılacak, Kemalpaşa Mezarlığı'nı ziyaret edecek, Buca sel kayıpları için taziye ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/14.00/15.45/16.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftası Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftası Ankaraspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Çankaya Üniversitesi-İzmit Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta Ankara Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/12.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı