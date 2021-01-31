Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2021
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Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2021

31.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:14
Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2021

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak, Kabine Toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katılarak, bir konuşma yapacak.

(Ankara/15.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il kongresine katılacak. Muğla Valiliği ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Muğla Üniversitesi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katılacak.

(Muğla/12.00/15.00/17.30/18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Antalya 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/12.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, açıklama yapacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu daha sonra KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa/16.00/16.40/17.15)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 19. haftası Altay-İstanbulspor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

3- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçları İstanbul'daki C Grubu'nda yapılacak tek maçla sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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