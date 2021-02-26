Son dakika haberleri: GÜNDEM / 26 Şubat 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı'yı kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/11.00/17.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunacak, Mithatpaşa Tünelleri şantiyesini ziyaret edecek, KGM ve Filyos Limanı brifingi alacak, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek, Kozlu ve Bülent Ecevit Köprülü kavşaklarında inceleme yapacak.

(Zonguldak/09.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Zagreb) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi toplantı yapacak.

(Roma)

3- AB ülkelerinin liderleri, güvenlik ve savunma konularında videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

4- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep, Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/15.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-MYK Hentbol maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT - FETÖ elebaşı Gülen, açıklamalarıyla "postmodern darbe" zihniyetinin imdadına koştu

Dönemin seçilmiş Refahyol hükümetini istifaya çağıran örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 28 Şubat darbesi sürecinin mimarları için "demokrat" yorumu yaptı

Samanyolu TV'de katıldığı programda, "Bu hükümeti değiştirin demek daha demokratik olur. Askeriye, 'muhtıra verdi' diye suçlanmak isteniyor. Askerler isteselerdi, 'Bu böyle olacak' diyebilirlerdi. Ama böyle yapmadılar ve oturup meseleyi 6 saat mülahaza ettiler. Demokratik yollarla problemler çözülsün istediler." diyen elebaşı Gülen, tavrını darbeden yana belirledi

28 Şubat'ın antidemokratik uygulamalarının en büyük destekçisi Gülen, "başörtüsü füruattır" çıkışı yaparak, başörtüsü yasağını uygulayanların imdadına koştu

(Tanju Özkaya-Sefa Şahin/Ankara)

2- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Türk ürünleri kalite, fiyat ve lojistik avantajıyla öne çıkıyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini:

"Türkiye, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB üyeleri ile gerçekleştirmekte ve Türk ürünlerinin gerek kalite/fiyat oranı gerekse de lojistik avantajı söz konusu. Salgın süreci, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik ticaretindeki önem ve avantajını bir kez daha ortaya çıkardı"

"Geçen yıl Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan bir İtalyan doğrudan sermaye girişi gerçekleşti. Şüphesiz içinde bulunduğumuz bu kırılgan süreçte geleneksel sektörler olarak görebileceğimiz enerji, çevre ve otomotiv ön plana çıkmaktadır. 2021'in ikinci yarısında normalleşmeye dönme süreciyle birlikte İtalya'dan gelebilecek yatırımlarda yeni bir ivmenin başlamasını bekleyebiliriz"

"Amacımız ve gayretimiz, üretim çarklarının yeniden normale dönmesi ve karşılıklı ticaretimizin öncelikle tekrar 20 milyar dolara ulaşması, akabinde 30 milyar dolar hedefine doğru yeni bir büyüme ivmesi yakalamasını sağlamaktır"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Turizm sektörü yeni sezonda da Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerine "güven" verecek

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Erkan Yağcı:

"Misafirlerimizi aldığımız tedbirler çerçevesinde ağırlayacağız. Beklentimiz geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmak"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu:

"Hazirandan itibaren İngiliz misafirlerimizi kentimizde ağırlamaya başlarız. Rezervasyonları da önümüzdeki haftadan itibaren almayı bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Bu süreçte otelleri açabilmek bile büyük bir başarıdır. Bu yıl bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyoruz"

(Antalya/Muğla)

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Kaynak: Anadolu Ajansı