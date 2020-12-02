Son dakika haberleri | GÜNDEM / 2 Aralık 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Kayseri/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

KİT Komisyonunda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası E, F, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı)

2- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Yatabare, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapacakları Villarreal maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 7. haftadan ertelenen Altay-Giresunspor karşılaşması oynanacak.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Türk Telekom-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/Bursa/Ankara/18.00/İstanbul/20.15/20.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Solhanspor-Altekma maçı yapılacak.

(Bingöl/13.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası İlbank-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-PTT, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor ve Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Aksaray/16.00/İstanbul/14.00/16.00/16.30/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK'ya kasımda ağır darbe

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, kasım ayında düzenledikleri başarılı operasyonlarda Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı ve gri kategorilerde yer alan PKK'lı teröristlerin de aralarında bulunduğu 140 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Sürgeç ve Cizre'de 2016 yılı ağustos ayında 13 polisin şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı Mesut Taşkın da bulunuyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, düğün sırasında havaya ateş ederek 3 yaşındaki çocuğu öldüren sanığa "olası kasıtla öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti

Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, "sanığın havaya ateş etmek şeklinde gerçekleşen hareketi kasta bağlı bir harekettir. Sanığın istemediği bir netice meydana gelmiştir, eylem bilinçli taksir suçunu oluşturur" şeklindeki itirazını yerinde görmedi

Kurulun gerekçesinden:

"Sanığın eylemi, bir çocuğun ölümüyle sonuçlandığından, kabullenilen ve öngörülebilen muhtemel neticenin gerçekleşmiş olması ve Türk hukuk sisteminde yerleşik hale gelen 'olası kasıt netice ile belirlenir' kuralı karşısında sanığın eyleminin olası kasıtla nitelikli öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir"

(Aylin Sırıklı Dal-Ankara)

3- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Yemeğin yüzde 18'ini yemek kartı ve online sipariş siteleri yiyor"

"Online yemek sitelerinden verilen siparişlerin ödemesinin de yemek kartı ile yapıldığı düşünülürse yemeğin bedelinin yüzde 18'lik kısmını adeta yemek kartı ve online sipariş sistemi yiyor"

"Hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, işletmelerden talep ettikleri komisyon oranları dayanma sınırlarını oldukça aştı"

"Yemek kartı uygulaması geçmişte kayıt işini özendirmek için bir araç olsa da günümüzde çalışanların maaşlarını banka kartları vasıtasıyla aldıkları düşünülürse, yemek bedelinin de kartla ödenmesi mümkün görünüyor. Çalışanların istekleri bu yönde"

(Ergin Garip/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı