Son dakika haberleri: Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'un silahla yaralanmasına ilişkin bir zanlı daha yakalandı
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Son dakika haberleri: Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'un silahla yaralanmasına ilişkin bir zanlı daha yakalandı

10.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20
Son dakika haberleri: Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'un silahla yaralanmasına ilişkin bir zanlı daha yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun'un silahla yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun'un silahla yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Olgun'un dün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nın dün gece yakalandığı belirtilen açıklamada, "Görgü tanıklarının da ifadesine göre silahlı saldırı anında İ.K. ile birlikte olan ve olay yerinden birlikte kaçan M.E. de Yukarı Alıçlı köyü civarında saklandığı alanda kolluk kuvvetlerimizce yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, silahlı saldırıyla ilgili tahkikatın adli makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.

Saldırıda başından, karnından ve bacağından yaralanan Olgun'un Gümüşhane Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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