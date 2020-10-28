Son dakika haberleri... Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri... Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangın kontrol altına alındı

28.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:14
Son dakika haberleri... Gümüşhane Örümcek Ormanları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi... Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilköy köyü sınırlarındaki Örümcek Ormanları'nda çıkan yangına ekiplerin yüksek gayret ve çaba ile müdahale ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Taşbilek, "Örümcek Ormanları'ndaki yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Alanı takip ediyoruz." dedi.

Üçtaş köyündeki örtü yangını sürüyor

Taşbilek, Üçtaş köyünün Kez mevkisindeki örtü yangınının ise sürdüğünü belirterek, "Yangın, örtü yangını şeklinde sürmektedir. Orası ağaçlarla ilgili, ormana sıçrayan bir boyutta değil. Ekiplerimiz orada çalışmasını sürdürüyor. Odaklandığımız alan Örümcek Ormanları'ydı. Orayı çok şükür kontrol altına aldık." diye konuştu.

Vali Taşbilek, yangında hasar gören alan tespiti ile çıkış nedeninin, yapılacak çalışmaların ardından belirleneceğini sözlerine ekledi.

Örümcek Ormanları'nda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatılmıştı.

Yangına, Gümüşhane ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 300 kişilik ekiple müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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