Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu
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Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu Çocukların oyun oynadığı alandaki yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alındı Gümüşhane kent merkezinde apartmanların arkasında çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

Çocukların oyun oynadığı alandaki yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alındı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane kent merkezinde apartmanların arkasında çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

İhbar üzerine Oltanbey Mahallesindeki sitelerin olduğu alana gelen İtfaiye ekipleri yaptıkları kısa araştırmadan sonra serin hava nedeniyle uyuşuk bir vaziyette duvarın dibinde duran yılanların yerini belirledikten sonra vatandaşları ve çocukları alandan uzaklaştırdı.

Uzaktan da olsa çocukların şaşkın, korku dolu bakışları ve çığlıkları arasında 2 yılanı özel aparatlarla yakalayan İtfaiye ekipleri özel bir torbaya koydukları yılanları kent merkezinden uzak bir noktada yeniden doğaya bıraktı.

İtfaiye yetkilileri bu yıl kent merkezinde çok sayıda yılan ihbarı aldıklarını belirterek vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu
Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu
Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu
Son dakika haberleri! Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

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