Son dakika haberleri | Gümüşhane İl Genel Meclisi toplantıları başladı Son dakika güncel haberi... Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ara verilen İl Genel Meclisi toplantıları, haziran ayı oturumlarıyla yeniden başladı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ara verilen İl Genel Meclisi toplantıları, haziran ayı oturumlarıyla yeniden başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, il encümeni ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Erdoğdu, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen meclis toplantıların İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kararla yeniden başladığını anımsattı.

Toplantıların gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağını dile getiren Erdoğdu, "Yaklaşık iki aylık aranın ardından meclis toplantılarımıza yeniden başladık. Toplantıdan önce meclis salonumuzda sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturuldu. Meclis olarak alınması gereken tüm gerekli tedbirleri alarak toplantılarımıza başladık. İnşallah ülkemiz bu beladan kısa süre içerisinde kurtulur. Yapacağımız toplantıların ilimize ve ülkemize hayırlı olması diliyorum." diye konuştu.

Tüm meclis üyelerinin maske takarak katıldığı toplantıda, Erdoğdu'nun konuşmasının ardından komisyon seçimleri yapıldı.

Kaynak: AA