Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
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Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176.yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Gümüşhane'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176.yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak İkisu köyü Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında Gümüşhane'de görev yaptığı polis uygulama noktasında 3 Kasım 2017 tarihinde bir aracın çarpması sonucu şehit olan Baş Polis Memuru Olgun Gülay için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi.

Şehit Polis Memuru Olgun'un eşi Hülya ve oğlu Kerem Gülay'ın da katıldığı törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Sarısoy, şube müdürleri, Emniyet mensupları ve Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Orhan Şen ile personeli 400 adet sedir ağacı fidanını dua ettikten sonra toprakla buluşturarak can suyunu verdi.

Buradaki törenin ardından Cuma namazına müteakip Fatih Parkında vatandaşlara lokma dağıtıldı. Hazırlanan lokmalar Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek İl Emniyet Müdürü Celal Taşci tarafından yoldan yaya geçen vatandaşlara, trafik polisleri tarafından da araçlarıyla geçenlere takdim edildi. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de Polis Haftası kapsamında fidan dikildi, lokma dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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