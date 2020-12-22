Son dakika haberleri! Gümüşhane'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Gümüşhane'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:05
Son dakika haberleri! Gümüşhane'de iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Gümüşhane'de bir çimento fabrikasının taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında sıçrayan kayalardan vücuduna isabet eden 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Gümüşhane'de bir çimento fabrikasının taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında sıçrayan kayalardan vücuduna isabet eden 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyleri arasında yer alan Kırcaova mevkiinde bulunan taş ocağında bugün akşam saatlerinde yapılan patlatma sırasında sıçrayan kaya parçaları bölgede bulunan Osman Zeki Çam (40) ile Eyüp Şaş adlı işçilere isabet etti. Olayda vücudunun çeşitli bölgelerine kayaların isabet ettiği Osman Zeki Çam, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Eyüp Şaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden 40 yaşındaki Çam'ın Trabzonlu olduğu, uzun yıllardır Gümüşhane'de çalıştığı, merkeze bağlı Kale köyünden evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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