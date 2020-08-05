Son dakika haberleri | Gümüşhane'de bir köy daha karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Gümüşhane'de bir köy daha karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir köyde daha karantina kararı alındı.

Son dakika haberleri | Gümüşhane'de bir köy daha karantinaya alındı
05.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:33

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir köyde daha karantina kararı alındı.

Şiran ilçesine bağlı Evren köyünde yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında 19 kişinin testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Şiran ilçesi Evren köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımız arasında korona virüs (Covid 19) testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi. Gümüşhane'de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesi, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi ve Şiran ilçesine bağlı Evren köyüyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi an itibariyle 4 oldu. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

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