Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı
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Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı

23.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:43

Son dakika gündem haberine göre Gümüşhane beklediği karı alamadı Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane'de son yıllarda yaşanan iklimsel değişiklik bu yıl kendini iyiden iyiye hissettirdi.

Gümüşhane beklediği karı alamadı

Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor

GÜMÜŞHANE - Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane'de son yıllarda yaşanan iklimsel değişiklik bu yıl kendini iyiden iyiye hissettirdi. Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor.

Eskilerin anlattığı hikayelerde Kasım ayıyla birlikte başlayan ve neredeyse Mayıs ayına kadar devam eden karlı Gümüşhane görüntüleri neredeyse mazide kaldı. Son yıllarda Ocak ayının ortalarına kadar ciddi kar yağışı almayan Gümüşhane kent merkezinde bu yılın ilk kar örtüsü bugün sabah gerçekleşti ve onun da ömrü birkaç saat oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklı devam eden hafif şiddetli kar yağışının ardından kent merkezinde araçların üzerleri ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü.

Gece en düşük sıcaklığın eksi 1,5 derece olarak kayıtlara girdiği Gümüşhane'de önümüzdeki haftaya kadar geceleri soğuk, gündüzleri de güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan Gümüşhane'de özellikle yeraltı su kaynaklarını besleyen kar kütlelerinin yüksek dağ zirvelerini çoktan kaplaması gerekirken dağlarda da durum kent merkezinden çok farklı değil.

Gümüşhane Celal Tonyalı da dün gece gerçekleşen yağışın "az" olduğunu belirterek, "Bu tarihlerde Gümüşhane'ye biraz daha kar yağması gerekiyor. Sabah manzara çok güzeldi, güzel ve yoğun yağıyordu ama durdu. Çok az yağdı, yeteri kadar değil. Bu mevsimde Gümüşhane'ye kar yağması lazım" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı
Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı
Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı
Son dakika haberleri! Gümüşhane beklediği karı alamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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