İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:04
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy mesajında, özgürlük ve bağımsızlığın Türk milletinin karakterinde olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünün kutlandığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Türk milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Karakterinde özgürlük ve bağımsızlık olan bu millet, varlığını sonsuza kadar tam bağımsız olarak sürdürecektir. Milletimizin yükselen sesi olan İstiklal Marşı'nda 7'den 70'e tüm insanımızın azmi, kararlılığı ve vatan sevgisi yer almaktadır. Milli mücadele yıllarında yazılan milli marşımız, bu vatanın evlatlarının aynası olmuş, olmaya da devam edecektir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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