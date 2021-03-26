Son dakika haberleri: Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Son dakika haberleri: Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir'de JASAT ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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