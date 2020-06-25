Son dakika haberleri... GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Poyraz seçildi
Son dakika haberi... GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.
25.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:22
GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.
GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısına göre, şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Bağcı seçildi.
Kaynak: AA