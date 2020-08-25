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Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ faaliyet raporu ile uluslararası 4 ödül kazandı

Son dakika haberi... GÜBRETAŞ'ın bu sene yayınlanan Faaliyet Raporu, uluslararası iletişim tasarımı ödül platformlarından ARC Awardsile LACP Vision Awards değerlendirmelerinde toplam 4 Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Son dakika haberleri | GÜBRETAŞ faaliyet raporu ile uluslararası 4 ödül kazandı
25.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:01

GÜBRETAŞ'ın bu sene yayınlanan Faaliyet Raporu, uluslararası iletişim tasarımı ödül platformlarından ARC Awardsile LACP Vision Awards değerlendirmelerinde toplam 4 Altın Ödül'ün sahibi oldu.

GÜBRETAŞ'ın bu yıl 25 Haziran'da yapılan 68'inci Olağan Genel Kurul toplantısı için yayına hazırlanan 2019 Faaliyet Raporu, uluslararası iki tasarım yarışmasında da ödüle layık görülerek, toplam 4 Altın Ödül kazandı. 'Faaliyet Raporlarının Oscar'ı olarak bilinen ve bağımsız ödül değerlendirme kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen uluslararası ARC Awards'ın 76 ülkeden yapılan 5 bine yakın başvuru arasından yaptığı değerlendirmede, GÜBRETAŞ'ın Faaliyet Raporu tarım sektörü kategorisinin en iyisi seçilerek Altın Ödül'e layık görüldü. Dünyanın önde gelen yıllık rapor yarışması ARC Awards'ta şirketin raporu ayrıca iç tasarım ve illüstrasyon kategorilerinde 2 ayrı Altın Ödül'ün daha sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre, halkla ilişkiler alanında önde gelen ödül platformlarından LACP (Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği) tarafından düzenlenen 2020 Vision Awards değerlendirmesinde de sektör kategorisinde ödüle layık görülen şirketin faaliyet raporu, bölgesel sıralamalarda ise üst basamaklarda yer aldı.Tasarım, görseller, finansal verilerin kullanımı, yönetici mesajı ve rapor kurgusu gibi farklı puanlama kriterlerinin bulunduğu yarışmada GÜBRETAŞ'ın yayını, birçok kategoriden tam puan alıp 100 üzerinden 98 puan toplayarak bu yarışmada Altın Ödül'ün sahibi oldu. Şirketin kurumsal yayını, LACP tarafından 'Türkiye'nin En İyi İlk 10 Raporu' arasında gösterilirken, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MENA) bölgesinden katılımcıların değerlendirildiği sıralamada ise 'En İyi 25 Faaliyet Raporu' arasında yer aldı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Şirket olarak son yıllarda ortaya koyduğumuz dinamik iş anlayışımızı, kurumsal bütünlük çerçevesinde finansal raporlamalarımıza da yansıtıyoruz. Bu amaçla şirketimizin kuruluş misyonu olan 'verimlilik' konusunda yaptığı çalışmalara da dikkat çeken sunuşuyla 2019 Faaliyet Raporu'nun, hem görsel tasarım hem de kurgu yönüyle uluslararası platformlarda 4 ayrı altın ödül kazandırması oldukça sevindirici" dedi.

Bu yıl 'Gelişimin ve Büyümenin Anahtarı: Verimlilik' sloganıyla yayınlanan şirketin faaliyet raporunun tasarımı Graffiti tarafından yapılırken, raporda yer alan illüstrasyonlar ise İspanyol sanatçı Juan Hernaz tarafından çizildiği belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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