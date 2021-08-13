Son dakika haberleri: Gübre çukuruna saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri: Gübre çukuruna saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Gübre çukuruna saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gübre çukurunda boğulmak üzere olan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gübre çukurunda boğulmak üzere olan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dışdedeler Mahallesi'nde yol kenarına dökülen hayvan gübrelerinin biriktiği çukura eşeğin düştüğünü görenler ayvanı kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.

Başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çukurda boğulmak üzere olan eşeği yaklaşık bir saat süren çalışmayla kurtardı.

Bulunduğu yerden çıkarılan ve sahipsiz olduğu anlaşılan eşek doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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