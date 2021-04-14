Son dakika haberleri | Guatemala'da Parlamento, yolsuzluğa karşı verdiği kararlarla öne çıkan bir hakimin atamasını reddetti
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Son dakika haberleri | Guatemala'da Parlamento, yolsuzluğa karşı verdiği kararlarla öne çıkan bir hakimin atamasını reddetti

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Guatemala'da Parlamento, yolsuzluğa karşı verdiği kararlarla öne çıkan bir hakimin atamasını reddetti

Edinilen son dakika haberine göre Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Parlamento, yolsuzlukla mücadele konusunda verdiği hükümlerle tanınan bir hakimin, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak atanmasını kabul etmedi.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Parlamento, yolsuzlukla mücadele konusunda verdiği hükümlerle tanınan bir hakimin, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak atanmasını kabul etmedi.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesi'nde geçen 10 yıl sulh ve ceza hakimi olarak hizmet eden Gloria Porras, 5 yıl daha hizmet etme hakkı kazandı.

Parlamento, Porras'ın, Anayasa Mahkeme Başkanı olarak atanmak üzere yemin etmesini reddetti. Parlamento'nun ret kararının Porras'ın geçmişte verdiği kararlarla ilişkili olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosu yetkililerinden Julie Chung, Parlamentonun kararına tepki göstererek söz konusu kararın Guatemala'nın yargının bağımsızlığına ve yolsuzlukla mücadeleye olan bağlılığına zarar verdiğini dile getirdi.

Porras, geçmişte Parlamento tarafından insanlığa karşı suçlara af sağlayan ülkenin ulusal uzlaşı kanununu reform yapılmasını teklifini reddetmiş ve hakimlerin savcılık bürosunun devre dışı bırakarak doğrudan suçlularla görüşmesine olanak sağlayan bir kanun teklifinin engellemesi yönünde oy kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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