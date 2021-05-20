Son dakika haberleri: Guatemala'da hapishanede çete kavgası: en az 7 ölü
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Son dakika haberleri: Guatemala'da hapishanede çete kavgası: en az 7 ölü

Son dakika haberleri: Guatemala'da hapishanede çete kavgası: en az 7 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Guatemala'nın Quetzaltenango kentindeki bir hapishanede iki çete arasında çıkan olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 6'sının başının kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Guatemala'nın Quetzaltenango kentindeki bir hapishanede iki çete arasında çıkan olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 6'sının başının kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın Quetzaltenango kentinde 2 binden fazla mahkumun kaldığı Cantel Hapishanesinde rakip çeteler arasında kavga çıktığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı durumu "isyan" olarak nitelendirerek ilk belirlemelere göre 7 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Polis Sözcüsü Jorge Aguilar ise hapishanede kontrolün yeniden sağlanması için yaklaşık 500 polisin görevlendirildiğini, hayatını kaybeden mahkumlardan 6'sının başının kesildiğini belirtti. Aguilar, çetelerden birinin birkaç gün önce meydana gelen bir olaya misilleme olarak diğerlerine saldırdığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

500 kişi kapasiteli hapishane, şu anda 2 binden fazla mahkumu barındırıyor. - GUATEMALA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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