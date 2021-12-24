Son dakika haberleri | Guadeloupe Adası'nda Kovid-19 sağlık ruhsatı karşıtları Bölgesel Konseyi işgal etti

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, Bölgesel Konseyi işgal etti.

Fransız basınındaki haberler e göre, sağlık ruhsatı uygulaması ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan protestocular, dün Guadeloupe Bölgesel Konseyi'ne girdi.

Yaklaşık 400 protestocu, geceyi Konseyde geçirirken Konsey üyeleri yayımladıkları bildiriyle eylemi, "daha önce görülmemiş bir şiddet" şeklinde niteleyerek kınadı.

Eylemciler, Ada yönetimiyle sürdürdükleri ancak 2 haftadır ara verilen müzakerelere yeniden dönülmesini istiyor.

Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hiçbir talebin seçilmiş konsey üyelerinin genel kurul toplantısını bölmeyi meşrulaştırmayacağını belirtti.

Guadeloupe'ta kasımda şiddet olaylarına da sahne olan, sağlık ruhsatı ve aşı karşıtı protestolar meydana gelmişti.

İlk Omicron varyantının cumartesi günü tespit edildiği adada 800'den fazla kişi salgında yaşamını yitirdi.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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