Son dakika haberleri | GTÜ dünyanın "En İyi Genç Üniversiteleri" arasında gösterildi
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Son dakika haberleri | GTÜ dünyanın "En İyi Genç Üniversiteleri" arasında gösterildi

Gelen son dakika haberlerine göre Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ), Times Higher Education'un (THE) açıkladığı 2020 yılının "En İyi Genç Üniversiteleri" arasında yer aldığı bildirildi.

Son dakika haberleri | GTÜ dünyanın
25.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:39

Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ), Times Higher Education'un (THE) açıkladığı 2020 yılının "En İyi Genç Üniversiteleri" arasında yer aldığı bildirildi.

GTÜ'den yapılan açıklamada, THE 2020 yılının "En İyi Genç Üniversiteleri" arasında Türkiye'den 23 üniversitenin bulunduğu belirtildi.

Sıralamada GTÜ'nün 301-350 bandında gösterildiği aktarılan açıklamada, "Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteler; eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alınarak her yıl değerlendiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yer alması ve bu yerini koruması bizim, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademisyenlerimizin, tüm personelimizin ve paydaşlarımızın gurur kaynağı olmaktadır. Türkiye'nin öncelikli alanlarına ve teknolojik değişim ve dönüşümüne katkı sunmak için çıktığımız bu yolda ülkemize ve bölgemize katma değer yaratarak yolumuza hep aynı heyecanla devam edeceğiz. Üniversitemizin uluslararası saygın üniversiteler arasında yer alması, daha çok proje üretilmesi, akademik çalışma yapılması, sanayi üniversite iş birliğinin artırılması, nitelikli insan kaynağının üniversitemize çekilmesi ve yetiştirilmesi konularında bizim daha çok emek vermemiz gerekliliği noktasında bizleri motive etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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