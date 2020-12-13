Son dakika haberleri | Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.
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Son dakika haberleri | Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

13.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:46
Son dakika haberleri | Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Son dakika haber... Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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