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Son dakika haberleri | Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı tamamlandı.

Son dakika haberleri | Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi
24.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı tamamlandı.

Salgın sürecinde antrenman yapamayan güreşçilerin yeniden form tutmasını sağlamak amacıyla Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 8 Temmuz'da başlayan kampta, mindere çıkmayan milli güreşçiler, sosyal mesafe kurallarına uygun kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Bolu'da verimli bir kamp dönemi geçiren milliler, yaptıkları son antrenmanın ardından kentten ayrıldı.

Milliler, bundan sonraki kamp programını ağustos ayı içinde Dünya Güreş Federasyonu tarafından açıklanması beklenen takvime göre belirleyecek.

Bora: "Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz"

Güreş Mili Takım Antrenörü Salih Bora, Aladağ'da yaptıkları kampın detaylarını gazetecilere açıkladı.

Bolu'ya gelmeden önce ilk kamplarını İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Bora, "Sosyal mesafe kurallarına uyarak fizik ve kondisyon çalışmalarının ağırlıkta olduğu 2 tane kamp geçirdik. Ağustos ayında Uluslararası Güreş Federasyonunun yapacağı toplantıda alacağı kararlara göre kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah pandemi süreci bittiğinde minder çalışmalarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Bora, şu anda yakın temasa neden olacak çalışmalar yapmadıklarını, genelde kuvvet ve kondisyon ağırlıklı idmanlara yoğunluk verdiklerini dile getirerek, "Bunlar da bizler için gerekli olan çalışmalar. Özellikle Bolu kampımız çok güzel geçti. Artık ağustos ayında yapılacak toplantıdan sonra programımızı belirleyeceğiz. Şu ana kadar durumumuz çok iyi." ifadelerini kullandı.

Can: "Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Selçuk Can da takım arkadaşları ile kampta güç depoladı.

Antrenmanlarda daha çok kondisyon ve kuvvet odaklı çalışma yaptıklarını aktaran Selçuk, sene sonunda yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirtti.

Selçuk Can, salgın sürecinde evde kendi imkanlarıyla idman yapmaya çalıştığını, burada da takım arkadaşları ile antrenman fırsatı bulduğunu anlatarak, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Yıllardır bunun için çalışıyorum ve emek veriyorum. Dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. Allah'ın izni ile başaracağım. İnşallah ondan sonra da olimpiyatlara gideceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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