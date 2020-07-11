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Son dakika haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı

Son dakika spor haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Son dakika haberleri: Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı
11.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden çalışmalara başlayan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor.

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor.

Kamp döneminde koronavirüs nedeniyle verilen aradan dolayı antrenman yapamayan milli güreşçiler, sadece fizik ve kuvvet ağırlıklı çalışma yapıyor.

25 Temmuz'a kadar Bolu'da bulunacak olan milliler, ağustos ayı içinde Dünya Güreş Federasyonu tarafından açıklanması beklenen takvime hazırlıksız yakalanmamak için özellikle güç ve kondisyon depoluyor.

Güreş Mili Takım Antrenörü Salih Bora, Aladağ'da yaptıkları kampın detaylarını AA muhabirine anlattı.

Pandemi döneminde özellikle mücadele sporlarında yasaklamaların olduğunu dile getiren Bora, "Daha önce elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek amacıyla fizik ve kondisyon çalışması yapabilmek için Aladağ'a kampa geldik. Önce özellikle olimpik sıkletler göz önüne alınarak 6 sıkletteki sporcularla buraya katılıyoruz. Ağustos ayında Uluslararası Güreş Federasyonu ve Dünya Sağlık Birliği'nin beraber yapacakları bir açıklamada önümüzdeki takvimle ilgili bazı konular açıklığa kavuşacak. Biz boş ve hazırlıksız yakalanmamak için kamp yapmaya başladık burada." şeklinde konuştu.

Bora, kamp döneminde minder ve güreş çalışmaları yapmayacaklarını aktararak, "Şu anda minder çalışmaları yapmıyoruz. Sadece koşular ve fizik çalışması yapıyoruz. Kampımız ayın 25'ine kadar sürecek ondan sonra duruma göre takvimimizi belirleyeceğiz. Biz burada güç ve kondisyon depoluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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