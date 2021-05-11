Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: "Vatan sağ olsun"
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Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: "Vatan sağ olsun"

Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: 'Vatan sağ olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberini alan babası Talip Alp, "Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah'ın takdiri" dedi.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberini alan babası Talip Alp, "Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah'ın takdiri" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Osman Alp, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü. Şehadet haberi sabah saatlerinde memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Muştular Mahallesi'ndeki baba ocağına verilirken, şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Şehidin babası Talip, annesi Gülten Alp'e acı haber verilirken mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Metanetli duran şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken evladının şehadetin haberini alan gözü yaşlı baba Talip Alp, "Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah'ın takdiri. Vatan sağ olsun" dedi.

Simge Alp ile evli olan şehidin 1,5 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının bugün 15.00'de Akhisar Havalimanına getirileceği ve ardından düzenlenecek askeri törenle memleketinde toprağa verileceği bildirildi. - MANİSA

Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: 'Vatan sağ olsun'
Son dakika haberleri! Gözü yaşlı şehit babası: 'Vatan sağ olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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