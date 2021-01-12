Son dakika haberleri | Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı
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Son dakika haberleri | Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı

12.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:55
Son dakika haberleri | Göztepe'nin yeni transferi Peter Zulj ilk idmanına çıktı

Son dakika haberi... SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj ilk idmanına çıktı.

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj ilk idmanına çıktı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun cumartesi günü deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün tedavisinin sürdürğü açıklanırken, deneyimli futbolcunun Konya'da oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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