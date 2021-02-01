Jahovic: "Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"
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Jahovic: "Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"

01.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:09

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeniden kadrosuna dahil ettiği Adis Jahovic, "Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeniden kadrosuna dahil ettiği Adis Jahovic, "Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum." dedi.

Transferi için hazırlanan videoda Jahovic'in sarı-kırmızılı ekipteki eski görüntülerinin yanı sıra Gürsel Aksel Stadı'nda soyunma odası ve sahadaki görüntüleri de yer aldı.

Jahovic, videoda yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Tam 3 yıl önce beni ve ailemi en çok üzen ayrılıklardan birini yaşayarak evime veda etmiştim. Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum. Bu şanlı formayla sahaya çıktığım ilk an kadar heyecanlıyım. Herkes gün olur evine geri döner. Ben de bugün yeniden evimdeyim. Şimdi eski günlerde olduğu gibi savaşma zamanı."

Jahovic: 'Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum'
Jahovic: 'Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum'
Jahovic: 'Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum'
Jahovic: 'Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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