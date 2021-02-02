Son dakika haberleri: Göztepe'nin tercihi yabancılar oldu

SÜPER Lig'de perşembe günü Gürsel Aksel Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, ara transfer döneminde 5 takviye yaparken 1 yerli, 4 yabancı tercih etti. İlk olarak TFF 1'inci Lig ekibi Ankaraspor'dan orta saha Beykan Şimşek'e imza attıran Göztepe, ardından Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı orta saha Peter Zulj'u kadrosuna dahil etti. Üçüncü transferini de Trabzonsporlu kanat Fousseni Diabate'yi alarak gerçekleştiren Göztepe, Yunasistan'ın Paok ekibinden Anderson Esiti'ye de renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar ara dönemin son bombasını ise eski yıldızını getirerek gerçekleştirdi. Taraftarın sosyal medya üzerinden başlattığı 'Göztepe forvet istiyor' çağrısına kayıtsız kalmayan yönetim, Adis Jahovic'e imza attırdı. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Makedon oyuncu, yuvaya dönüp 1.5 yıllık mukavele yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler de en çok Jahovic transferine sevindi. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken gelen 33 yaşındaki oyuncu 1.5 yılda müthiş bir performans ortaya koyup kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını aldı. Göztepe'de yeni transferlerden Zulj da şu ana kadar takıma en fazla katkı koyan oyuncuların başını çekti. Avusturyalı orta saha 4 maçta da forma giyerek 305 dakika sahada kaldı ve 3 gol attı. Beykan, Trabzonspor karşılaşmasında 4, Gençlerbirliği maçında 22 dakika sahada kaldı. Diabate ise Göztepe'de 2 karşılaşmaya çıkıp toplam 51 dakika formayı terletti. Esiti de geçen haftaki Yukatel Denizlispor deplasmanında ilk kez 45 dakika şans buldu. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Yeni Malatyaspor maçında Jahovic'i onbirde sahaya süreceği bildirildi. Göztepe'de ara transferde Burak Süleyman ve Marcio Mossoro ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ