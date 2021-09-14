Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe'de gözler cuma günü iki ezeli rakibi yıllar sonra karşı karşıya getirecek Altay derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların en büyük gol ayağı Adis Jahovic sezona istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıkan Makedon golcü henüz ağları havalandıramadı. Tutuk bir görüntü ortaya koyan deneyimli forvet son Başakşehir maçında sadece 45 dakika sahada kalabildi. Jahovic maçtaki kötü performansıyla büyük eleştileri aldı.

Jahovic'in partneri Cherif Ndiaye ise Başakşehir müsabakasında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Jahovic son golünü geçen sezonun 39'uncu haftasında 3-2 kazanılan Frapor Tav Antalyaspor müsabakasında attı. Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da yakından ilgilendiği 34 yaşındaki futbolcunun Altay karşısında sahaya yine ilk 11'de çıkacağı bildirildi. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sağ bek Murat Paluli ve stoper Mihojevic dışında eksik yok.

Göztepe taraftarını cuma günü Altay'la oynanacak derbi heyecanı sardı. Koronavirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı deplasman tribününde yerini alamayacak Göztepeli futbolseverlerin Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne çıkarma yapmak istediği bildirildi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak taraftarın sosyal medyadan örgütlendiği ve yaklaşık 2 bin kişiyle antrenmana gelerek takıma destek vermeyi planladığı vurgulandı. Göztepeliler'in cuma günü Urla'dan da takımı uğurlamak için organize olacağı ifade edildi. Süper Lig'de 18 yıl önce rakip olan iki takım en son 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaşmıştı.