Son dakika haberleri: Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haberleri: Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

Artık son dakikalar! Galatasaray-Giresunspor maçında fark tek sayı

Artık son dakikalar! Galatasaray-Giresunspor maçında fark tek sayı

 Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

 Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title