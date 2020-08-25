HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri: Göztepe'de koronavirüs şoku

Son dakika haberi... SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Göztepe'de koronavirüs şoku
25.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:46

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yurt dışından yeni transfer ettiği bir oyuncuda pozitif sonuca rastlandığı bildirildi. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen oyuncu Afyonkarahisar kampına gönderilmeyip ev izolasyonuna alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid 19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon kampına dahil edilmeyen oyuncumuz ev izalasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı Güncel
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Güncel
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Doğum günü partisi veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Doğum günü partisi veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Göztepe'de koronavirüs şoku - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 10:50:34. #1.15#
title