Son dakika haberleri: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Gözaltına alınan WeBitcoin CEO'sunun korona testi pozitif çıktı

MUĞLA - İşlemlerini durdurma kararı sonrası MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan ve gözaltına alınan kripto para platformu WeBitcoin'in CEO'su İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kripto para platformu WeBitcoin'in piyasada yaşanan olaylar sonrası işlemlerini durdurma kararı üzerine MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO'su İlker B. ile birlikte şirketin 3 çalışanı ve eşi Güliz B. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri öncesi hastaneye sağlık kontrolüne götürülen İlker B.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN