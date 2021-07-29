Son dakika haberleri! Gözaltına alınan ve serbest kalan 'Pucca': "Yanlış çıkarımda bulunulmuş"
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Son dakika haberleri! Gözaltına alınan ve serbest kalan 'Pucca': "Yanlış çıkarımda bulunulmuş"

Son dakika haberleri! Gözaltına alınan ve serbest kalan 'Pucca': 'Yanlış çıkarımda bulunulmuş'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan 'Pucca' takma isimli sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan 'Pucca' takma isimli sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Yıldırım, eski eşinin paylaşımına istinaden söz konusu paylaşımı yaptığını söyleyerek, " Buradan yanlış bir çıkarımda bulunulmuş. Suç işleme kastım yoktur" dedi.

'Pucca' isimli sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım 19 Temmuz 2020 tarihinde sosyal medya hesabından, 'O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Paylaşıma ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne(CİMER) yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Pınar Yıldırım, 16 Temmuz 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı.

"Eşimin paylaşımına istinaden paylaştım"

Savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıkan Pınar Yıldırım, "Paylaşımı ben yaptım, bana aittir. O dönem eski eşim Osman Karagöz ile evliydim. Twitter isimli sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden beni kastedecek şekilde 'sabahtan akşama kadar eş cinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Benim de yapmış olduğum bu paylaşım ona istinadendi. Karşılıklı atışmalarımız vardı. Bunun dışında bir amacım yoktu. O dönem atmış olduğu bu tweet tepki bile almamıştı. Buradan yanlış bir çıkarımda bulunulmuş" diyerek suç işleme kastının olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Yıldırım'ın avukatı ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilim ifade özgürlüğü kapsamında paylaşımda bulunmuştur. Herhangi bir kimseyi de rencide edici şekilde davranışta bulunmamıştır. Eşinin tweeti ve film üzerine bu şekilde yorumda bulunmuştur" dedi. Yıldırım, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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