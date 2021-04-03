Son dakika haberleri: Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri: Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

ANKARA - Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Son dakika haberleri: Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri: Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY

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