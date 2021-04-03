Son dakika haberleri: Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

ANKARA - Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY