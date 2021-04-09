Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ters yönden kavşağa giren otomobil çarpmanın şiddetiyle refüjü aşıp karşı şeridin kaldırımında durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil karşı şeride geçtiği sırada hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut S.'nin kullandığı 07 ALR 542 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Alican S.'nin kullandığı 07 AIY 756 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Mahmut S.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut S., Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar Mahmut S. ve Alican S., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün markette alışveriş yaptıktan sonra kavşağa ters şeritten girmek için araçların geçmesini beklediği, hareket ettiği sırada hızla gelen ticari aracın otomobile çarparak yolun karşısına geçirdiği, karşı şeride geçen otomobilin hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:44:35. #1.15#
title