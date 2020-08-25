Son dakika haberleri... Göstericilerin ateşe verdiği binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN Son dakika habere göre Göstericilerin ateşe verdiği bina ve araçların Drone görüntüleri ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti.

Göstericilerin ateşe verdiği bina ve araçların Drone görüntüleri ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. Kaynak: AA