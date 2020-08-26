Son dakika haberleri: Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar görüntülendi Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan protestolar sonucunda göstericiler Kenosha polis merkezinin etrafında toplanarak uzun süre eylemlerine devam etmişti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan protestolar sonucunda göstericiler Kenosha polis merkezinin etrafında toplanarak uzun süre eylemlerine devam etmişti. Gece boyunca devam eden eylemlerden sonra göstericilerin ateşe verdikleri araç ve binalar gündüz vakti görüntülendi. Kaynak: AA