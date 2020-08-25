Son dakika haberleri | Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN Son dakika habere göre Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri Yanan arabalardan detaylar Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi.

Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri Yanan arabalardan detaylar Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi. Kaynak: AA