Son dakika haberleri | Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN
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Son dakika haberleri | Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN

Son dakika habere göre Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri Yanan arabalardan detaylar Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi.

25.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:40

Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri

Yanan arabalardan detaylar

Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN

Kaynak: AA

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