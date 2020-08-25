Son dakika haberleri | Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi - WİSCONSİN
Son dakika habere göre Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri Yanan arabalardan detaylar Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi.
25.08.2020 22:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:40
Bölgenin drone ile havadan çekilmiş görüntüleri
Yanan arabalardan detaylar
Binalardan detaylar WİSCONSİN - Göstericilerin ateşe verdiği araç ve binalar havadan görüntülendi.
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Kaynak: AA