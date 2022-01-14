Son dakika haberleri | (görüntüyle)- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 8 GÖZALTI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itirafları ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dokümanların yapılan tercümesi sonucunda operasyon için harekete geçti. Ekipler, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bugün 10 ilçedeki 11 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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