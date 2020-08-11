Son dakika haberleri... Görüntüler "yok artık" dedirtti
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
11.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:18
Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, "yok artık" dedirtti.
Bursa'da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Yaklaşık 100 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki topladı. - BURSA
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Kaynak: İHA