Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi
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Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi

11.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:32
Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavlarında başarılı olanlar, mesai arkadaşları tarafından ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavlarında başarılı olanlar, mesai arkadaşları tarafından ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan ve görevde yükselen personel için öden töreni düzenlendi. Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak Şefliğe yükselen Halit Erden, Yurt Müdür Yardımcılığına yükselen Gökhan Yuca, Hanifi Demirci, Gülşah Çelebi, Sema Tanrıbil ile Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Yunus Kumbasar'a hediye verildi. Görevde yükselme başarısı gösteren personele hediyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Memduh Ceyhan tarafından takdim edildi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle maske mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törende görevde yükselme sınavlarında başarılı olanlar, kendileri için jestte bulunan mesai arkadaşlarına teşekkür ettiler.

Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün, görevde yükselme sınavlarında başarılı olan isimlere yeni görevlerinde başarı dileklerini ileterek, "İnşallah çok daha başarılı yerlere gelirsiniz" diye konuştu. - ERZURUM

Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi
Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi
Son dakika haberleri: Görevde yükselenler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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