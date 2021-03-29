Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı
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Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı

İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir sürücü aracına binen yarı çıplak genci fark edince otomobilden inip kaçtı Önüne çıkan araca binen yarı çıplak genç, zabıta ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek polis merkezine...

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Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Bir sürücü aracına binen yarı çıplak genci fark edince otomobilden inip kaçtı

Önüne çıkan araca binen yarı çıplak genç, zabıta ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek polis merkezine götürüldü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde aldıktan sonra sokaklarda yarı çıplak dolaşıp önüne çıkan araca binen genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yarı çıplak gencin aracına bindiğini fark eden bir sürücünün de otomobilden inip kaçması kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi, Üstün Sokak'ta yalın ayak yarı çıplak dolaşan ve önüne gelen araca binen ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç sokakta bulunan esnaf ve vatandaşları korkuttu.

Güvenlik kamerasına yansıya görüntülere göre, uyuşturucu madde aldığı sanılan genç yolda yalın ayak öve yarı çıplak yürüyerek park halindeki bir otomobilin arka kapısını açıp biniyor. Sürücü ise yarı çıplak genci fark edince araçtan inip kaçtı.

Yarı çıplak genç araçtan inip caddede dolaşırken park halindeki başka bir otomobile binmek istedi. Kapısını açamayınca camına vurdu.

Çevredeki esnafa korku dolu anlar yaşatan genç, bu kez bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobilin kapısını açıp bindi.

Olay yerine çok sayıda zabıta ve polis sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri, araçtaki genci ikna etmek için uğraştı. Polisler genci ikna ederek polis merkezine götürdü.

Yapılan incelemede gencin Mersin'in Silifke ilçesinden Kozan'a geldiği isminin Hasan T. olduğu anlaşıldı.

Gencin işlemlerinin ardından Kozan'a gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Son dakika haberleri | Gördüğü araçlara girip oturdu, yarı çıplak madde bağımlısı genci görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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