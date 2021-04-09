Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
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Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı

Son dakika haberlerine göre TÜRKİYE'nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Çorum'daki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda dün çıkan yangında, 12 hektarlık alan zarar gördü.

TÜRKİYE'nin en önemli doğal kuş cennetleri arasında yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Çorum'daki Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda dün çıkan yangında, 12 hektarlık alan zarar gördü. 75'den fazla çeşit kuş türü barındıran alandaki yangında üreme dönemindeki bazı türlerin bıraktığı yumurtalar yok oldu.

Yangın, dün öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede yaşayanlar, yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yol olmadığı için yangına araçlarla müdahale edemedi. Yangın, yaya ekiplerin müdahalesi ile 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

12 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yanan alanda incelemelerde bulundu. 12 hektarlık alanın zarar gördüğü Kuş Cenneti'nde, 30 santimetrelik kül tabakası oluştu. Doğa harikası olan ve içerisinde 75'den fazla çeşit kuş türü barındıran Gölünyazı Kuş Cenneti'ndeki yangının yumurtlama döneminde çıkması nedeniyle bazı türlerin bıraktığı yumurtaların yok oldu.'ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR'

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, 14 hektarlık sazlık alanın 12 hektarının yandığını söyledi. Gözler, "Şu ana kadar  kasıtlı yakıldığına dair bir emare yok. Piknik yapmak için gelenlerin yaktıkları ateşten kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde de bir bulguya rastlanmadı. Tabii, yangının çıkış nedeni çok yönlü araştırılıyor. Yanan sazlık alandan  geriye küller kaldı. 30 santimetre yerde kül tabakası oluşmuş. En önemlisi ise kuş türlerinin şu anda yumurtlama döneminde olmasıydı" dedi.  


Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı
Son dakika haberleri | Gölünyazı Kuş Cenneti kuşların yumurtlama döneminde yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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