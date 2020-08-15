Son dakika haberleri... Gölete giren polis memuru boğuldu
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Son dakika haberleri... Gölete giren polis memuru boğuldu

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta gölete giren polis memuru boğuldu.

15.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:11

Kahramanmaraş'ta gölete giren polis memuru boğuldu.

Gaziantep'ten ailesiyle piknik yapmak için Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kuş Tepesi bölgesine gelen polis memuru Mehmet Aslan (27), Kılavuzlu Barajı Göleti'ne girdi.

Aslan'ın gözden kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi sualtı karama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Aslan, kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın iki ay önce evlendiği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberleri... Gölete giren polis memuru boğuldu

Kaynak: AA

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