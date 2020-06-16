Son dakika haberleri: Gölcük'te usta öğreticiler 162 bin maske üretti Son dakika güncel haberine göre Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 162 bin maske üretti.

Gölcük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde 162 bin maske üretti.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 28 usta öğretici İlçe Emniyet Müdürlüğüne 841 tulum ve Necati Çelik Devlet Hastanesine 1381 önlük ile toplam 162 bin cerrahi maske dikti.

Usta öğreticisi Hülya Başaran, Türkiye genelinde maske tasarım yarışmasında, enstrüman çalan kişilere yönelik fermuarlı maske tasarımıyla 114 kişi arasından birinci oldu. Başaran'ın eşi Gürcan Başaran da emekliliği döneminde eşine destek olmak amacıyla dikiş makinesi kullanmayı öğrenerek, şimdiye kadar 5 binin üzerinde maske dikti.

Gölcük Kaymakam Cengiz Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Alptekin, Halk Eğitimi Müdürü Orhan Temiz ve İlçe Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan, usta öğreticileri ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Karabulut, burada yaptığı konuşmada, "Halk Eğitimi Merkezi olarak çok güzel çalışmalara imza attınız. Bu bağlamda emeği geçen başta kurum müdürümüz Orhan Temiz, Müdür Yardımcımız Ümran Ceyhan'a ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başaran ailesini başarılarınan dolayı kutlayan Karabulut, Gürkan Başaran'a dikiş seti hediye etti.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Karabulut'a Fenerbahçe taraftar maskesi, usta öğretici Sinem Yıldız da deri tasarım ajanda kılıfı hediye etti.

Kaynak: AA