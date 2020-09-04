Son dakika haberleri... Gölcük'te 3 katlı bina karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Gölcük'te 3 katlı bina karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Gölcük'te 3 katlı bina karantinaya alındıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 katlı bir apartmanında oturan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine bina karantinaya alındı.

04.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:15

Gölcük'te 3 katlı bina karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 katlı bir apartmanında oturan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine bina karantinaya alındı.

Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 585 Sokak'ta bulunan aynı aile üyelerinin yaşadığı 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların tespiti üzerine Gölcük Kaymakamlığı, 3 katlı binanın karantinaya alınması yönünde karar verdi. Karantina kararının ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bina girişine ekipler tarafından şerit çekilirken, kapıya 'Burada karantina uygulanmaktadır' yazısı asıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişinin tedavilerine evde devam edilirken, diğer aile üyeleri gözlem altına alındı.

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Son dakika haberleri... Gölcük'te 3 katlı bina karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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