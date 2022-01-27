Son dakika haberleri: Gölcük Gölü tamamen buz tuttu - Haberler
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Son dakika haberleri: Gölcük Gölü tamamen buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Gölcük Gölü tamamen buz tuttu

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte tamamen buzla kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte tamamen buzla kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ yolunda bulunan Gölcük Gölü, vatandaşların uğrak noktaları arasında bulunuyor. Bölgede ise hava sıcaklığı sıfırın altında düşünce Gölcük Gölü tamamen buz tuttu. Gölün buz tutmasıyla beraber, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de bölgede sıfırın altında ölçülmesi bekleniyor.

(İHA)

Son dakika haberleri: Gölcük Gölü tamamen buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ödemiş, Gölcük, İzmir, Güncel, Haber

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