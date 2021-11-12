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Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

Son dakika haberler... Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.

Madalya töreni

Müsabakaların ardından madalya töreni yapıldı.

Erkeklerde Litvanya altın madalya alırken, Ukrayna gümüş, Türkiye ise bronz madalya sahibi oldu.

Kadınlarda ise Rusya altın madalyaya uzanırken, Türkiye gümüş ve İsrail bronz madalya aldı.

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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